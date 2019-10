Nächste Woche sind klare Entscheidungen gefragt, und das geht schon am Montag los: lieber zum geplanten Almabtrieb nach Schönau am Königssee ? Oder doch nach Bamberg zum Frauenfilm-Festival? Wer sich mit raschen Entscheidungen schwertut, dem sei der Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg empfohlen - der fängt zwar schon am Sonntag an, hört aber erst am kommenden Samstag auf.

Zur Gattung "langwierig" lässt sich auch der Prozess um den Salmonellen-Skandal zählen - dort etwa ist für den Mittwoch und den Freitag eine Verhandlung angesetzt. Dem angeklagten früheren Geschäftsführer der Firma Bayern-Ei werden unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge, gewerbsmäßiger Betrug sowie lebensmittel- und tierschutzrechtliche Verstöße vorgeworfen. 2014 sollen mindestens 187 Konsumenten an Salmonellen erkrankt sein, ein Mensch starb.

Besinnliches indes dürfte am Samstag die Schiffswallfahrt auf dem Großen Brombachsee bieten; die startet an der Anlegestelle Ramsberg bei Pleinfeld.