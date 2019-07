19. Juli 2019, 18:54 Uhr Die Woche Das kommt

Schiffchen fahren und ein Schloss besuchen: Bei Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinen Ministern dürfte schon fast Urlaubsstimmung aufkommen, wenn sie sich am Dienstag zur gemeinsamen Kabinettssitzung auf den Weg nach Baden-Württemberg machen. Sie fahren nämlich nur bis Lindau und legen das letzte Stück an Bord der MS Bodensee zurück. Zwei Stunden soll die Gaudi auf dem Gewässer dauern, das im benachbarten Bundesland selbstbewusst Schwäbisches Meer genannt wird, ohne dass man damit Österreicher und Schweizer vor den Kopf stoßen wollte. In dieser Hinsicht will Söder vielleicht auch ein politisches Zeichen setzen, wenn er vor Fotografen in Lindau ablegt - immerhin gehören fast 20 Kilometer des Bodenseeufers zu Bayern. In Meersburg werden die Gäste im Hafen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßt. Anschließend soll es im Neuen Schloss unter anderem um Energie und Verkehr gehen.