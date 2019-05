31. Mai 2019, 18:54 Uhr Die Woche Das kommt

Wenn das Wetter im Juni endlich sein wird, wie es im Juni sein soll, dann werden sich auch Seestrände und Freibäder füllen (. Doch um die Infrastruktur ist es nicht so gut bestellt, binnen eines Jahrzehnts mussten in Bayern Dutzende Bäder schließen, vielen weiteren droht dies wegen hohen Sanierungsbedarfs. Das ist fatal, weil laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft jeder dritte Jugendliche nicht schwimmen kann. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) präsentiert am Mittwoch das Projekt "Bayern schwimmt" der Wasserwacht. Dessen Kernpunkt: Vor den Sommerferien soll flächendeckend im Freistaat eine Woche Schwimmunterricht für Viertklässler stattfinden. Schirmherrin Aigner wird im Landtag nun Details nennen. Dort ist diese Woche auch eine lange Plenarsitzung angesetzt, unter anderem mit einem Antrag der SPD, den Lebensmittelhandel zur Spende von unverkäuflichen Lebensmitteln zu verpflichten. Am Dienstag eröffnet in Regensburg das Museum der Bayerischen Geschichte. Gut 1000 Exponate sollen die Landesgeschichte erzählen, von 1800 bis heute.