11. Januar 2019, 18:48 Uhr Die Woche Das kommt

Wenn sich die CSU am 19. Januar zum Sonderparteitag in der Münchner Olympiahalle trifft, ist weniger die Frage, ob Markus Söder zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wird, sondern wie groß die Zustimmung für den in der Vergangenheit ja durchaus umstrittenen Kandidaten sein wird. Vorher kommt nicht nur die CSU-Fraktion zu ihrer Klausurtagung zusammen, auch SPD, AfD und die Grünen beraten in dieser Woche jeweils im geschlossenen Kreis, wie sie sich für die 18. Legislaturperiode aufstellen wollen.

Am Donnerstag wird das Landgericht Passau voraussichtlich ein Urteil gegen vier Angeklagte verkünden , denen der Prozess gemacht wurde, nachdem ein 15-Jähriger im April 2018 an den Folgen einer Schlägerei starb. Die Staatsanwaltschaft fordert für den mit 25 Jahren ältesten der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten und für drei Jugendliche Jugendstrafen zwischen zwei Jahren mit Bewährung und drei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung.