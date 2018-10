19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Die Woche Das kommt

Freunde des bewegten Bildes fahren ins oberfränkische Hof. Dort beginnen am Dienstag die 52. Internationalen Hofer Filmtage: zwei Kinos, sechs Tage, 130 Streifen. Gezeigt werden Kurz- und Spielfilme, Dokumentationen sowie eine Retrospektive des französischen Regisseurs und Schauspielers Barbet Schroeder. Freunde der autonomen Bewegung blicken dagegen nach Bad Birnbach in Niederbayern. Vor einem Jahr richtete die Deutsche Bahn dort einen selbstfahrenden Minibus ein , der zwischen Bahnhof und Therme in überschaubarer Geschwindigkeit pendelt. Zur Sicherheit ist ein menschlicher Fahrer an Bord. Am Donnerstag will der Konzern Bilanz ziehen.