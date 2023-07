Konzert in Schliersee

Alles Alperer: Campino und Christoph "Stofferl" Well blasen zum Oberlandidyll, Gerhard Polt macht dazu Kuhgeräusche.

So verschmolzen waren Bayern-Kabarett und Rheinland-Punk noch nie. Die Toten Hosen, die Well-Brüder und Gerhard Polt gehen zusammen auf Tour. Der Auftakt in Schliersee ist beschaulich, die Zuschauer sind aber in Ekstase.