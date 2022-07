Interview von Patrick Wehner

Fabian Frischmann, Künstlername Lef Dutti, und Mike Huber, genannt George Urkwell, haben ihren Transporter gerade in den Backstage-Bereich des Tollwood-Festivals in München gelenkt. Ausladen, essen, proben, Headliner sind sie später. Dazwischen: Interview. Freunde wuseln rum, Eltern sind vereinzelt auch da. Das wirkt sympathisch bodenständig. Beide kommen aus der Gegend um das niederbayerische Dingolfing. 2014 wurde ihr Track Zipfeschwinga zum Durchbruch, 2019 füllten sie das Münchner Olympiastadion. Sie spielen Konzerte in ganz Deutschland, ihre Videos haben viele Millionen Aufrufe. Ihre Texte sind voll scharfer Sozialkritik, aber auch die schöne Banalität bayerischen Landlebens findet sich darin. Beide Künstler leben seit Jahren in Berlin, gerade sind sie auf ihrer Hirncabrio-Tour durch Deutschland, an deren Ende sie auch mit den Münchner Symphonikern spielen werden.