Im neuesten Video der Hip-Hop-Crew „Dicht & Ergreifend“ spielt Miroslav Nemec einen Waffenhändler. Wie kommt der Fernsehstar in dieses Video? Und warum machen George Urkwell und Lef Dutti in „Highlife“ plötzlich Musik auf Hochdeutsch?

Von Michael Bremmer

Die Sonnenbrille ist verspiegelt, das weiße Hemd weit aufgeknöpft, um den Hals hängt eine Goldkette, und den Ring am ausgestreckten Mittelfinger ziert ein Totenkopf. Miroslav Nemec, bekannt als Münchner Tatort-Kommissar Ivo Batic, spielt den Waffenhändler Bernhard Blitzkrieg – mit Koks-Spuren im Gesicht und gezeichnet von dekadenten Abenden mit reichlich Alkohol sowie Hummer, Austern und Kaviar. „Gib mir ein High five, wir pfeifen auf den Zeitgeist, nach ein, zwei Mai Tai tanzt jeder seinen Lifestyle, wir sind so geistreich wie damals in der Steinzeit“, rappt der Schauspieler, Hauptdarsteller im neuen Musikvideo der bairischen Hip-Hop-Crew Dicht & Ergreifend. Wie kommt der Fernsehstar in dieses Video? Und warum machen George Urkwell und Lef Dutti, wie sich die Musiker Michael Huber und Fabian Frischmann nennen, plötzlich Musik auf Hochdeutsch?