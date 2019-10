Zwei bayerische Kindertagesstätten sind für den Deutschen Kita-Preis 2020 nominiert, beide aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Wie die Veranstalter mitteilten, gehen die Kita St. Maria in Lindau und die Kinderwelt Augsburg ins Rennen um den inoffiziellen Titel der besten Einrichtung Deutschlands. Die Lindauer Kita, in katholischer Trägerschaft, setzt unter anderem auf frühes digitales Lernen, die Augsburger Einrichtung verfolgt interkulturelle Konzepte. Insgesamt 25 Kitas bundesweit haben die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und ihre Partner aus 1500 Bewerbungen für die erste Liste ausgewählt. Nach dieser ersten Hürde dürfen die Kitas nun als nächstes weitere Unterlagen einreichen und darin ihre Stärken präsentieren. Insgesamt ist der Kita-Preis mit 130 000 Euro dotiert, die Ehrung erfolgt im kommenden Frühjahr. In einer Kategorie werden außerdem lokale Bündnisse für frühe Bildung prämiert - hier kommen drei Nominierte aus Bayern: örtliche Netzwerke aus dem Landkreis Schweinfurt, Dorfen in Oberbayern und dem Bamberger Stadtteil Gereuth. Das Motto der Preises lautet: "Qualität in der frühen Bildung hat viele Gesichter - wir wollen sie zeigen." Denn der Weg zu guter Qualität in der Kita sei unterschiedlich, hieß es.