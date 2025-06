Von Vivien Timmler, Berlin

So ein Jahrestag ist dazu da, um innezuhalten. Sich an den schrecklichen Unfall zu erinnern. Der Opfer zu gedenken. Und den Helfern zu danken, die damals Leben retteten. Aus Sicht der Bundestelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, kurz BEU, ist es dieser Jahrestag aber auch der richtige Tag, um den lang erwarteten Abschlussbericht zum Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen vorzulegen. Mitarbeiter der staatlichen Behörde haben in den vergangenen drei Jahren analysiert, was die Ursachen für die Zugentgleisung am 3. Juni 2022 waren – und wie es so weit kommen konnte.