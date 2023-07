Die Bahn kümmert sich mehr schlecht als recht um das Schienennetz, so die Kritik. Hier überprüft ein Arbeiter auf einer Baustelle der Bahnstrecke Würzburg - Nürnberg die Gleislage.

Der Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke in München ist auf viele Missstände beim Staatsbetrieb Bahn gestoßen. Das führt im Landtag zu der Idee, das Schicksal der Nebenstrecken in die eigenen Hände zu nehmen. Es gibt noch eine weitere bemerkenswerte Forderung.

Von Klaus Ott, München

Noch ist es nur eine Vision für eine bessere Bahn, die da gerade in der CSU entsteht. Aber auf diese Idee muss man ja erst einmal kommen: Der Freistaat Bayern und die anderen Bundesländer sollen die regionalen Bahnstrecken selbst betreiben, fordert der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner. Die Länder könnten "vor Ort viel besser entscheiden, was wo getan werden muss". Der Abgeordnete aus Oberfranken leitet in der CSU-Fraktion den Arbeitskreis für Wohnen, Bau und Verkehr.