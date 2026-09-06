Verspätungen sind die Fahrgäste der Bahn ja gewohnt, auch auf der Strecke von München über Mühldorf nach Freilassing. Aber dass ein Zug schon seit 26 Jahren überfällig ist und noch ein paar weitere Jahre hinzukommen, das dürfte ein trauriger Rekord sein. Seit dem Jahr 2000 warten die Menschen im östlichen Oberbayern vergeblich auf die erste Bahn mit Elektroantrieb, der von München über Mühldorf bis zur österreichischen Grenze fährt. Der CSU-Politiker Wolfgang Gröbl hatte 1991 als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium den weitgehend zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung dieser Trasse bis zum Jahr 2000 angekündigt. Seitdem werden die Bewohner entlang der Strecke, die Kommunalpolitiker dort und die Wirtschaft ein ums andere Mal hingehalten.