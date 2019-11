In der Affäre um ein Denkmal zum Volkstrauertag auf einem polnischen Friedhof fordern Historiker den bayerischen AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Protschka auf, sein Mandat niederzulegen. Der Gedenkstein sei eine "skandalöse Verherrlichung nationalsozialistischer Verbände" und ein "Affront gegenüber Polen", heißt es in einem offenen Brief, über den zunächst der Tagesspiegel berichtete. Initiiert wurde er unter anderem vom Leiter der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner. Protschka, Chef der AfD Niederbayern, hatte den Stein gespendet, an dem offenbar anfangs auch die NPD-Jugend (JN) beteiligt war. In der Inschrift wird außer deutscher Weltkriegssoldaten auch der SS-nahen "Selbstschutzkämpfer" gedacht. Laut Protschka wurde die JN auf seine Veranlassung hin als Stifter getilgt; zudem sei mit ihm ein anderer Text vereinbart gewesen.