Auf einer Baustelle in Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech ist am Freitagvormittag ein Gerüst eingestürzt. Ein Arbeiter konnte leicht verletzt gerettet werden.

Nach dem Einsturz eines Gerüsts auf einer Baustelle im oberbayerischen Denklingen sind vier Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Arbeiter sei bei dem Unfall am Freitagvormittag verletzt worden, sagte der Schichtführer der zuständigen Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck. Die Polizei bestätigte diese Angaben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Helfern am Unglücksort in einem Neubaugebiet. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Rettungsarbeiten leicht, sagte der Leitstellen-Sprecher. Weitere Personen würden nicht vermisst, teilte die Polizei mit.

Nach Polizeiangaben kam es zu dem Unglück gegen 11 Uhr am Freitagvormittag. In einem Neubaugebiet stürzte bei Betonierarbeiten an einer Decke ein Baustellengerüst ein, auf dem sich mehrere Arbeiter befanden. Sie wurden mitgerissen und verschüttet. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort um Menschen, die während des Unfalls in der Nähe waren. Weitere Details und Hintergründe zu dem Unglück blieben erst einmal unklar.