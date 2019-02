19. Februar 2019, 18:41 Uhr Denkendorf Gestohlener Saurier auf Verkehrsinsel entdeckt

Der Dino wurde am Montagabend in Abensberg entdeckt. Er wurde aus dem Dino-Park Denkendorf gestohlen.

Ein kleiner Raubsaurier ist nach einem unfreiwilligen Ausflug zurück im Dinosaurier-Park Altmühltal - allerdings ohne Zehen und ohne Schwanz. Eine Autofahrerin hatte das Urtier aus Kunstharz und Glasfaser in einem Kreisverkehr im etwa 40 Kilometer entfernten Abensberg (Landkreis Kelheim) entdeckt. Die Polizei untersuchte den 2,5 Meter langen und etwa 1,30 Meter hohen Dino und brachte ihn am Dienstag zurück nach Denkendorf. Er wurde seit Freitag vermisst. Der Dino ist schwer beschädigt, er wurde gewaltsam aus einer Bodenplatte gerissen. "Ein Auge ist zertrümmert, mehrere Stellen zeugen vom Einsatz unterschiedlichster Werkzeuge", teilte Frederik Spindler mit, der wissenschaftliche Leiter. Auch Feuer sei eingesetzt worden. "Es ist also mit einigem Aufwand Mutwillen getrieben worden", fasst Spindler zusammen. Das Museum schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wer dahintersteckt, kann die Polizei Beilngries derzeit nicht sagen. Inspektionsleiter Maximilian Brunner sagte, man habe zwar Spuren gesichert, doch könne man sich die Auswertung von DNA und Fingerabdrücken sparen: Das Urtier wurde bereits von tausenden Dino-Park-Besuchern angefasst.