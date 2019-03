17. März 2019, 18:41 Uhr Denkendorf Geisterfahrer stirbt auf A9

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 9 einen schweren Unfall verursacht und ist selbst dabei ums Leben gekommen. Der 82 Jahre alte Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg bei Augsburg war am Sonntagmorgen rund 40 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Mehrere Versuche, ihn aufzuhalten, schlugen fehl. Schließlich stieß er bei Denkendorf im Kreis Eichstätt mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Geisterfahrer starb noch am Unfallort, er war alleine im Wagen gewesen. Das andere Auto hatte durch den Zusammenstoß Feuer gefangen. Der 75-jährige Fahrer konnte aus dem brennenden Auto geborgen werden. Er kam mit Brüchen und Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein 78-jähriger Beifahrer wurde nur leicht verletzt. Die A9 blieb längere Zeit gesperrt.