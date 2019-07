29. Juli 2019, 18:45 Uhr Daxenberger-Preis Grüne ehren SPD-Landrat

Hans Schuierer, der Altlandrat von Schwandorf, hat in diesem Jahr den Sepp-Daxenberger-Preis der bayerischen Grünen erhalten. In der Begründung heißt es, mit seiner jahrelangen Auflehnung gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf sei der SPD-Politiker zum "Symbol für friedlichen Widerstand in Bayern" geworden. Seine Standhaftigkeit sei auch 30 Jahre später Vorbild für Widerstandsbewegungen. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Schuierer, 88, am Montagabend bei der "Grünen Stallwächterparty" in München überreicht. Mit dem alle zwei Jahre vergebenen Preis wird seit 2011 an die Person und das Wirken des Grünen-Politikers Sepp Daxenberger erinnert, der im August 2010 mit 48 Jahren an einer Krebserkrankung starb. 2017 hatte den Preis die Pfarrerin Doris Otminghaus erhalten.