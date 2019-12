Feuerwehrleute haben einen verletzten Habicht befreit, der sich in einem Netz an einem Fischweiher verfangen hatte. Der Greifvogel sei völlig entkräftet gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Schnur des großmaschigen Netzes habe sich ihm mehrmals um den rechten Fuß gewickelt. Die Helfer hätten den panisch zappelnden Vogel am Sonntag in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) fixiert und aus dem Netz geschnitten. Eine Falknerin habe ihn schlussendlich vollständig von den Schnüren befreien können. "Ob am lahmen Fuß bleibende Schäden entstanden sind, konnte nicht abgeschätzt werden - die Falknerin wird sich bis zur vollständigen Genesung um den Greifvogel kümmern", teilten die Beamten mit.