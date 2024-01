AfD und Rechtsextreme:Diesmal in Dasing

Diesmal in Dasing

Wieder ein Treffen zu dem, was radikale Rechte "Remigration" nennen. Mit dabei offenbar zwei bayerische AfD-Landtagsabgeordnete. Ein Rechtsextremer jubelt: "Es wächst zusammen, was zusammengehört."

Von Lena Kampf und Max Weinhold, Dasing

Martin Sellner klingt euphorisch. Von "einer großartigen Konferenz" schwärmt der Kopf der Identitären Bewegung Österreichs in einem Video auf Telegram, "wirklich genial" sei die Veranstaltung gewesen. "Man sieht: Es wächst zusammen, was zusammengehört." Was Sellner meint: rechtsextreme Akteure und die AfD. Oder wie er sagt: "Partei, Vorfeld, Bewegung und Gegenkultur".