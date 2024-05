Hacker haben die IT-Infrastruktur der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese (KJF) Augsburg angegriffen, geknackt - und sich auf diese Weise Zugriff auf sensible Dateien wie Finanzdaten und Patientendaten erlangt. Laut KJF erfolgte der Cyberangriff am 17. April, der Betrieb in den betroffenen Einrichtungen und Kliniken läuft allerdings reibungslos weiter. Die KJF ist einer der größten Anbieter für Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienstleistungen in Bayern. Betroffen sind etwa Kliniken in Augsburg, Kempten, Nördlingen, Murnau.