Wo gibt's Deutschlands teuerste Currywurst? In Berlin hatten sie da eine ganz klare Vorstellung. Jetzt aber wird das Ding für knapp hundert Euro in Big-City-Franken angeboten. Da kiekste, wa?

Von Olaf Przybilla, Nürnberg

Nürnberg aus der Perspektive der Bundeshauptstadtpresse? Gut, wenn eine rauschgoldige Figur ihr "Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein" auf den Hauptmarkt haucht, dann mag das eine Notiz im Vermischten wert sein.

Ansonsten haben Recherchen der Süddeutschen Zeitung ergeben, dass Berliner die größte Stadt in Franken im Verdacht kollektiver Loddarmaddäushaftigkeit haben, die Kaiserburg für ein Objekt der Versicherungsindustrie halten, aber immerhin Grundkenntnisse über regionale Schmalwürste besitzen, nach denen dieser Ort benannt worden sein soll. Oder war's andersrum?

Wurscht. Jedenfalls war kürzlich auf einmal alles ganz anders, die Nürnberger - wohlgemerkt: nicht die Versicherung - hatten medial einen veritablen Aufschlag in der Bundeshauptstadt, einer Wurst wegen. "In Nürnberg gibt es Deutschlands teuerste Currywurst - der Preis ist unfassbar ..." wurde das Berliner Publikum angestachelt und zugleich vorgeführt, wo der Hammer eigentlich hängen sollte.

So koste das, wörtlich, "kulinarische Prachtstück aus Berlin" (vulgo: die Currywurst) in Nobeletablissements an der Spree angeblich 17 Euro. In Nürnberg dagegen, in dieser Kleine-Würstchen-City, "satte 99,90 Euro". Öha.

Mit dergleichen macht man in der Hauptstadt offenkundig Eindruck, Besuch also am Nürnberger Hauptmarkt und zwar direkt gegenüber der Kirche, auf deren Balkon das Christkind seines (respektive ihres) Amtes waltet. "Currywurst Bar" heißt das Haus, der Humanist und Dürer-Kumpel Willibald Pirckheimer hat hier mal residiert, später wurden dort amerikanische Bouletten gebraten, bis sich das scheinbar nicht mehr gelohnt hat.

Jetzt also Currywurst. Und tatsächlich, darunter auch die "Couple Deluxe", die man - wie der Mann hinter der Theke anmahnt - bitte einen Tag zuvor ordern solle, damit auch sämtliche Zutaten im Haus vorhanden sind. "Tomaten Curry Sauce" kommt über das Ding, soweit noch alles normal, wa?

Jetzt aber: "Für 2 Personen, Kaviartopping, 4 Austern pur, Trüffel Pommes & Flasche Champagner". Wie sich das halt gehört in der Stadt von Welt. Und ja, in Big-City-Franken werde das auch geordert, sagt der Thekenmann. Angeblich so einmal pro Woche.

Ist also noch bisschen Luft nach oben, aber das wird schon. Fragt sich nur, wie Berlin nun kontert, so rein superlativmäßig: Currywurst an Wannsee-Grundstück?