Der CSU-Abgeordnete wird von der Schweigepflicht entbunden und weist alle Vorwürfe wegen angeblich zu hoher Honorare der Bayerischen Landesbank zurück. Wohl kein anderer Anwalt in Europa hätte das "so lösen können".

Von Johann Osel

In der Debatte über seine Anwaltshonorare bei der Bayerischen Landesbank ist der CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch am Donnerstag vom Haushaltsausschuss von der Geheimhaltungspflicht entbunden worden. Weidenbusch, der im Anschluss Auskünfte über Zustandekommen und groben Inhalt der Aufträge gab, hatte diese als privater Anwalt neben seinem Abgeordnetenmandat 2016 und 2018 angenommen - und dafür 430 000 Euro kassiert. "Die Lösungen, die ich da entwickelt habe, sind einmalig, nicht irgendetwas von der Stange", sagte er. Wohl kein anderer Anwalt in Europa hätte das "so lösen können". Auch sei der Ausschuss jeweils über den Auftrag und die juristischen Problemlagen dezidiert informiert gewesen.