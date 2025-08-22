Zum Hauptinhalt springen

Gefrotzel in der CSUTheo Waigel, Markus Söder und die zwölf Apostel

Lesezeit: 2 Min.

Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel beim Festakt zu seinem 85. Geburtstag im vergangenen Jahr mit CSU-Chef Markus Söder, damals noch bartlos.
Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel beim Festakt zu seinem 85. Geburtstag im vergangenen Jahr mit CSU-Chef Markus Söder, damals noch bartlos. (Foto: Niklas Treppner/dpa)

Der frühere CSU-Chef ist nicht sehr beeindruckt von den vielen Followern seines Nach-Nach-Nach-Nachfolgers. Die Jünger Jesu sind ihm da näher. Mit denen hat sich allerdings ein anderer CSU-Vorsitzender schon mal ordentlich vertan.

Glosse von Katja Auer

Theo Waigel erzählt aus seinem turbulenten Politikerleben gerne in Anekdoten. Wer ihm öfter zuhört, erkennt sie wieder, was ihre Unterhaltsamkeit nicht schmälert. Kürzlich hat er in einem Interview noch mal erzählt, was er Ministerpräsident Markus Söder geantwortet habe, als der ihm von seinen vielen Followern in den sozialen Medien berichtet habe: „Jesus Christus hatte nur zwölf und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht.“

Die Botschaft dahinter entschlüssle nun jeder selbst, Markus Söder ist indes bei seiner Strategie geblieben. Seitdem hat er noch mehr virtuelle Jünger, die Million hat er längst hinter sich gelassen. Das mit der Weltgeltung bleibt erst mal eine Frage der Sichtweise.

Politik in Bayern
:Der unausweichliche Social-Söder

Dem bayerischen Ministerpräsidenten ist praktisch nichts zu blöd, was bei den Leuten gut ankommen könnte. Wie Markus Söder auf Insta, Tiktok und X als Spaßpolitiker Erfolg hat – und welchen Preis er dafür zahlt.

SZ PlusVon Roman Deininger

Die zwölf Apostel jedoch, auf die Waigel da anspielt, die hat schon mal ein CSU-Chef zum Vergleich bemüht. Horst Seehofer war das, bald nach seinem Amtsantritt als Parteichef 2008, bei dem die CSU ja auch auf eine Art Erlöser hoffte. Er werde sich zwölf Apostel heranziehen, verkündete er, von denen ihm dereinst einer nachfolgen solle. Und schon war die Kronprinzen-Debatte eröffnet – zu Seehofers größtem Vergnügen.

Egal, wie und wen man zählt, zwölf sind es nie geworden. Und ein paar sind im Laufe der Jahre auf der Strecke geblieben: Karl-Theodor zu Guttenberg, Christine Haderthauer, Georg Fahrenschon. Zählten alle mal zum Kreis potenzieller Seehofer-Nachfolger. Geblieben ist, Sie wissen schon.

Das muss nun freilich nicht heißen, dass der eine unbedingt vergleichbar jenem zwölften von damals ist, der seinen Herrn für zwölf Silberlinge verraten hat. Geld ist beim Übergang von Seehofer auf Markus Söder allen bekannten Informationen nach nicht geflossen. Zudem waren weder Römer im Spiel, noch gab es ein letztes Abendmahl. (Wobei so ein Mahl mit Bratwurst und Cola statt ungesäuertem Brot und Wasser seine Follower ganz sicher in Verzückung versetzt hätte, aber das führt nun wirklich zu weit.)  Kurzum, so ganz passt er eben doch nicht, der Vergleich mit den zwölf Aposteln.

Söder macht indes gar keine Anstalten sich Apostel im Seehofer'schen Sinne heranzuziehen. Da bleibt er ganz beim Monotheismus. Follower dürfen es aber gerne noch mehr werden. Und Weltgeltung natürlich auch.

Sollte es eines fernen Tages um die Nachfolge gehen, könnte man sich bei Söder eher eine Art alttestamentarische Prüfung vorstellen, um herauszufinden, wer würdig ist. Tatsächlich jedoch hat noch selten ein Ministerpräsident und CSU-Chef selbst darüber entschieden, das regelt die Partei üblicherweise auf recht rustikale Weise. Auch dazu könnte Theo Waigel sicher ein paar Anekdoten beitragen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Reden wir über Bayern mit Theo Waigel
:„Ich muss mich schon fragen, ob ich mit einem gesunden Menschenverstand alles begreife“

Oberrohr, Bonn, Washington – Theo Waigel hat es als CSU-Politiker von seiner schwäbischen Heimat bis auf die Bühnen der Weltpolitik gebracht. Für wie intellektuell er seine Partei noch hält und wie er auf die Flugblatt-Affäre von Hubert Aiwanger reagiert hätte.

SZ PlusInterview von Sebastian Beck, Andreas Glas

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite