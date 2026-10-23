Als Journalist verfügt man über eine leistungsfähige Sozialantenne im Gehirn, die dauernd mitlauscht, was andere so daherreden, sei es am Frühstückstisch im Hotel oder in der Westkurve des Grünwalder Stadions. Seit einiger Zeit protokolliert die persönliche Abhörabteilung verstärkt Gesprächsmitschnitte aus dem persönlichen Umfeld, die das Verhältnis zur Christlich Sozialen Union zum Gegenstand haben. Das ist zunächst nichts Neues, weil Lästereien über Markus Söder seit jeher gerne zum Füllen von Pausen genutzt werden. Der Inhalt indes ist diesmal aber ein anderer.

Es kommt neuerdings auffallend oft vor, dass Menschen, die man früher als irgendwie links eingestuft hatte, Sympathien für die CSU bekunden. Sie sprechen dann merkwürdige Sätze wie: „Man kann im Grunde froh sein, dass es die noch gibt.“ Oder: „Wenn es so weitergeht, dann muss ich wohl auch noch die Schwarzen wählen.“ Die Partei macht offenbar gerade einen Imagewandel durch, wobei nicht klar ist, ob es als Zeichen des Niedergangs gedeutet werden kann, wenn sich phänotypische Grüne oder SPDler für sie erwärmen.

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Immerhin ist die CSU noch mit bloßem Auge als Volkspartei erkennbar, auch wenn sie inzwischen in Richtung 30 Prozent erodiert. Die letzten Spuren der SPD hingegen muss man bereits mit dem Rasterelektronenmikroskop suchen. Was die CSU gerade jetzt auszeichnet, das ist ihre angenehme Ambitionslosigkeit. Eine Wurstigkeit und Indifferenz, die man sehr gerne für bayerische Liberalität halten möchte. Die Partei wirkt im Grunde wie ein Zusammenschluss von Menschen, die wenig eint, außer dass sie damit zufrieden sind, wie es ist. Das kann man in Zeiten, in denen sich alle gegenseitig anschreien, als starkes Statement werten. Klimakrise? Apokalypse? Staatskrise? Bloß kein Stress! Erst mal eine Halbe Dunkles. Oder zwei.

Die Freien Wähler dagegen leiden in der heimatsuchenden Linken-Bubble unter einem Aiwanger-Malus, die Grundwurstigkeit ist bei ihnen ebenfalls nicht ganz so ausgeprägt wie bei der CSU. Insgesamt erscheinen sie eher für Besitzer eines Jagdscheins attraktiv. Die bayerischen Grünen hingegen würden neuerdings auch gerne ein bisschen so sein wie die CSU. Daher haben sie sich vorgenommen, den Leuten weniger auf die Nerven zu gehen und in Zukunft das Moralisieren feiner zu dosieren. Das erinnert ein wenig an die Garser Brüderband, mit der die Katholische Kirche nach 1968 den Anschluss an Popkultur suchte – leider vergebens.

Ja, es sind seltsame Zeiten. Alles gerät durcheinander. Schwer zu sagen, wo links, rechts, oben und unten ist. Der CSU dürfte das egal sein. Sie ist damit zufrieden, dass es sie überhaupt noch gibt.