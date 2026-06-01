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Debatte nach Weber-BriefGesucht: der CSU-Generalsekretär

Lesezeit: 4 Min.

Martin Huber ist seit 2022 Generalsekretär der CSU. Zur Debatte rund um den Brief von Manfred Weber hat er sich bislang nicht geäußert.
Martin Huber ist seit 2022 Generalsekretär der CSU. Zur Debatte rund um den Brief von Manfred Weber hat er sich bislang nicht geäußert. Thomas Koehler/IMAGO/

Seit der Kritik von Manfred Weber am Kurs von Markus Söder macht die CSU einen ziemlich aufgescheuchten Eindruck. Parteimanager Martin Huber aber ist abgetaucht, kein Wort bislang zur Debatte. Was steckt dahinter?

Von Thomas Balbierer und Johann Osel

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Martin Huber ist immer für eine steile These zu haben. Vor einiger Zeit veröffentlichte der CSU-Generalsekretär einen mit melodramatischer Musik unterlegten Clip auf Instagram, in dem er behauptete, die Grüne Jugend wolle Haustiere verbieten „und euch einen treuen Freund wegnehmen“. Im Video tollte Huber mit seinem Labradormischling herum und setzte einen treuherzigen Hundeblick auf. „Die #CSU ist für Haustiere und gegen eine #Politik der Bevormundung“, schrieb er dazu. „Deshalb gilt: Kein Schwarz-Grün!“

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