Seit der Kritik von Manfred Weber am Kurs von Markus Söder macht die CSU einen ziemlich aufgescheuchten Eindruck. Parteimanager Martin Huber aber ist abgetaucht, kein Wort bislang zur Debatte. Was steckt dahinter?

Martin Huber ist immer für eine steile These zu haben. Vor einiger Zeit veröffentlichte der CSU-Generalsekretär einen mit melodramatischer Musik unterlegten Clip auf Instagram, in dem er behauptete, die Grüne Jugend wolle Haustiere verbieten „und euch einen treuen Freund wegnehmen“. Im Video tollte Huber mit seinem Labradormischling herum und setzte einen treuherzigen Hundeblick auf. „Die #CSU ist für Haustiere und gegen eine #Politik der Bevormundung“, schrieb er dazu. „Deshalb gilt: Kein Schwarz-Grün!“