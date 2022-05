Markus Söder und Stephan Mayer in der CSU-Parteizentrale - ein Bild aus der jüngeren Vergangenheit.

Nach dem überraschenden Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer hat sich Parteichef Markus Söder am Mittwochvormittag öffentlich dazu geäußert. In einer Pressekonferenz sprach er von einem "bitteren Tag" und einer "menschlichen Tragödie". Mayer habe ihn gestern aus gesundheitlichen Gründen gebeten, ihn vom Amt des Generalsekretärs zu entbinden. Es gehe ihm nicht gut.

Söder äußerte sich zudem zu Berichten über mutmaßliche Ausfälligkeiten Mayers gegenüber einem Journalisten. Nach einer Berichterstattung habe es zwischen Mayer und einem Journalisten eines oder mehrere Gespräche gegeben, so Söder. "Die dabei gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren", sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident. Zudem seien sie auch nicht "Stil der CSU". Mayer habe sich dafür am Dienstag schriftlich entschuldigt. Über einen Nachfolger für ihn werde zeitnah entschieden. "Wir wollen rasch handlungsfähig sein", sagte Söder

Mayer hatte am Dienstagabend nach gut zwei Monaten im Amt seinen Rücktritt als Generalsekretär erklärt. Der 48-Jährige nannte dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe. Zugleich räumte der Bundestagsabgeordnete aber eine im Rückblick "möglicherweise" nicht angemessene Wortwahl einem Journalisten gegenüber ein - Details nannte er selbst nicht. Ein Bunte-Journalist hatte dem CSU-Politiker zuvor vorgeworfen, ihn telefonisch bedroht zu haben.