Von Roman Deininger, Andreas Glas, Johann Osel und Klaus Ott

Am Ende seiner Erklärung wird die Stoppuhr bei 216 Sekunden anhalten. "Guten Morgen", sagt Markus Söder. Dass das Schönfärberei ist, verrät sein zweiter Satz: "Heute ist ein bitterer Tag." Es ist Mittwoch, der CSU-Chef hat in die Münchner Parteizentrale geladen, um das politische Beben abzufedern, das der Rücktritt seines Generalsekretärs Stephan Mayer losgetreten hat. Offiziell hat Mayer aus gesundheitlichen Gründen hingeworfen, was Söder betont. Und trotzdem, was Mayer sich erlaubt hat, das findet auch er "inakzeptabel". Also habe er den Rücktritt angenommen, "nicht leichten Herzens", sagt Söder. "Gute Besserung", wünscht er Mayer noch, dann verlässt er den Raum. Keine fünf Minuten später rollt Söders Limousine aus der Tiefgarage der Parteizentrale. Ende des Auftritts. Doch die Schwierigkeiten fangen für Söder erst richtig an.