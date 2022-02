Von Andreas Glas

Einen Mann mit "Statur" hat Markus Söder angekündigt. Und tatsächlich, Freitagmittag betritt einer die Kantine der Münchner CSU-Parteizentrale, der zwei Zentimeter länger ist als sein Chef. Vorneweg marschiert Söder, 1,94 Meter groß, dahinter Stephan Mayer, 1,96 Meter. Erster Eindruck: Was die Körpergröße angeht, kann Mayer es mit so ziemlich jedem aufnehmen. In seiner neuen Rolle muss er das noch beweisen.