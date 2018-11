15. November 2018, 18:44 Uhr CSU Seehofer will Termin für Sonderparteitag nennen

Die CSU steht vor einem Neubeginn. An diesem Freitag will Parteichef Horst Seehofer den Termin für einen Sonderparteitag nennen. Auf diesem soll sein Nachfolger gewählt werden. Dass Seehofer vorzeitig abtreten werde, hatte er am Montag bestätigt. Als Datum für den Sonderparteitag werden der 19. oder 26. Januar genannt, auch ein noch schnellerer Wechsel im Dezember ist denkbar. "Wir stehen vor einer Zäsur", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag. Mit dem zehnjährigen Vorsitz Seehofers sei eine Ära verbunden. Seehofer habe sich für die CSU "größte Verdienste erworben" und die Partei "mit großer Verantwortung durch äußerst anspruchsvolle Jahre geführt". Der Sonderparteitag solle Startschuss sein für den Beginn der Erneuerung - "nicht nur personell, auch inhaltlich und strukturell". Die CSU habe einige Hausaufgaben zu machen, sagte Blume. In der CSU wird damit gerechnet, dass Ministerpräsident Markus Söder rasch Anspruch auf den Parteivorsitz erhebt. Medienberichte, wonach Seehofer eine Kandidatur von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gefordert habe, wurden von beiden umgehend dementiert.