Von Johann Osel und Klaus Ott

Horst Seehofer als Überraschungsgast bei der Feier zur 50-jährigen Mitgliedschaft von Alfred Sauter in der CSU; Sauter mit Seehofer im Parteivorstand; Sauter mit Seehofer im Landtag; Sauter mit Seehofer bei der Präsentation des Buches "Bayerns Weg in die Gegenwart". Wer im Internet nach Fotos von Sauter mit Seehofer sucht, wird schnell fündig. Auch in Sauters Heimatzeitung im schwäbischen Günzburg, die der lokalen CSU-Größe ehedem bescheinigte, "immer nah dran" am damaligen Ministerpräsidenten Seehofer gewesen zu sein. Und wie kaum ein anderer in der CSU hat es der Abgeordnete und Anwalt verstanden, diese Nähe auch beruflich zu nutzen.