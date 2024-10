Von Roman Deininger, Augsburg

Es ist noch gar nicht lange her, da hielt sich die CSU mit großer innerer Überzeugung für eine Leberkäs-Partei. Die Leberkäs-Phase ist auch sicherlich noch nicht abgeschlossen, doch die Anzeichen verdichten sich, dass parallel eine neue Phase kulinarischer Identitätsstiftung begonnen hat. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, hat sein politisches Schicksal in den vergangenen Monaten mit keiner Speise enger verbunden als mit dem Döner – ein Manöver das sich am Freitagnachmittag auch in der Augsburger Messe widerspiegelt, wo sich die CSU zum Parteitag trifft.