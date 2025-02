Von Katja Auer, Nürnberg

Die CSU ist mit einer großen Selbstbestätigung und scharfer Kritik an den politischen Gegnern in die letzten zwei Wochen des Bundestagswahlkampfs gestartet. Kanzlerkandidat Friedrich Merz wurde beim Parteitag in Nürnberg eifrig beklatscht und erneuerte wie CSU-Chef Markus Söder das Versprechen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. „Ich gebe die Garantie ab, nein, nein und nein, es gibt keine Zusammenarbeit“, sagte Söder am Samstag. Die Union sei der „Schutzwall“ gegen die AfD.