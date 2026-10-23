Die wichtigste Person des CSU -Parteitags steht in der ersten Reihe, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Alle Kameras der Presse sind parat, die Person schüttelt viele Hände, schäkert mit den Parteioberen. Zwei Groupies, Damen in Dirndl und reiferem Alter, schleichen sich heran für einen kurzen Plausch. Autogramme müssen auch noch gegeben werden, ein Mann lässt sich gleich mehrere Fotos unterschreiben. Die wichtigste Person der CSU trägt heute einen cremefarbenen Blazer.

Moment mal, wie? Markus Söder ist Parteivorsitzender, bayerischer Ministerpräsident und unbestrittene Nummer eins der CSU. Aber er hat sich nicht in einen Blazer geworfen. Der Auflauf vorne in der Münchner Messehalle, bei der Eröffnung des Parteitags, gilt Ilse Aigner: der Bundespräsidentin der Herzen, wenn es nach dem Herzschlag der CSU geht. Und der tatsächlichen Anwärterin auf das höchste Amt im Staate, als Kandidatin der Union, wenn es nach dem erklärten Willen der CSU geht. Auch dem von Markus Söder.

In einem Interview wenige Tage vor dem Parteitag sicherte Söder Aigner erneut seine Unterstützung zu, sie sei „eine überzeugende Lösung“. Nur die CDU von Friedrich Merz halt, die „braucht noch ein bisschen Zeit“. So, als wäre das schon ausgemachte Sache. Da werde er am Parteitag etwas „deutlich machen“. Nicht wenige in der CSU erhofften für das zweitägige Treffen, zu dem am Samstag auch der Bundeskanzler eingeladen ist, nichts weniger als eine inoffizielle Krönungsmesse für „die Ilse“.

Also zur Parteitagsrede, fast am Ende beschwört Markus Söder darin den Zusammenhalt im Land, nach mehr als einer Stunde kommt der entscheidende Satz. Oder doch nicht, denn Söder leistet sich glatt einen Freudschen Versprecher: „Ich würde es mir von Herzen gönnen, wenn Ilse Aigner die nächste Bundespräsidentin wird.“ Er meint natürlich „ihr“, Ilse Aigner. Doch die Leute im Saal wissen Bescheid. Es kommt der stärkste Zwischenapplaus der ganzen Rede. Aigner steht auf, streckt den Daumen nach oben. Alles super! Söder ergänzt auch, dass die Sache mit der Präsidentschaft natürlich „an anderer Stelle“ entschieden werde. Und, dass das Publikum das morgen bitte nochmal so machen solle – wenn Merz kommt.

Ilse Aigner als Bundespräsidentin? : Sie macht den Eindruck, als ob ihr die Idee ganz gut gefällt Bayerns Landtagspräsidentin wird als Kandidatin für das höchste Staatsamt gehandelt. Zwar hüllt sie sich in Schweigen – doch viele trauen der erfahrenen CSU-Politikerin den Job zu. SZ Plus Von Katja Auer ...

Die Bundesversammlung wird das Staatsoberhaupt als Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 30. Januar 2027 wählen. Eine Entscheidung naht. Söder hat sich inzwischen schon mehrmals für Aigner ausgesprochen, die SPD sympathisiert ebenfalls mit dem Vorschlag, dass die 61-jährige bayerische Landtagspräsidentin es werden solle. Entscheiden werden am Ende dann die beiden Unionsparteichefs, Merz und Söder. Merz selbst rang sich bislang auf Nachfrage Höflichkeitsfloskeln ab; aber kein Votum in der Sache.

Aigner selbst hat die schon seit mehr als einem Jahr schwelende Debatte bislang nicht geschadet, sie gilt wohl keineswegs als verbrannt. Bislang hüllte sie sich stets in freundliches Schweigen und wiederholte nur die diplomatische Losung, dass es Schlimmeres gebe, als für ein solches Amt gehandelt zu werden. Inzwischen kokettierte sie öffentlich auch etwas frecher mit der Spekulation. „Schau'n mer mal“, das sagte sie jüngst dazu, den berühmten Spruch von Franz Beckenbauer. Und sie hielt zuletzt vermehrt staatstragende Reden, wie dieser Tage zum Antisemitismus. Das mag zwar für eine Landtagspräsidentin nicht ungewöhnlich sein; in der Ballung ist es aber doch auffällig.

Wer diese Berliner Koalition nicht stoppt, hat keine Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Extremismus. CSU-Chef Markus Söder

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass der Bundeskanzler sich von Söder zu einem Bekenntnis für Aigner hinreißen lässt. Zumal es in CDU-Kreisen heißt, dass die große Schwesterpartei ihren Anspruch nicht aufgegeben habe, selbst eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu nennen. Auf Söders Vorprescherei reagieren im politischen Berlin dem Vernehmen nach viele verschnupft.

Umso interessierter dürfte die Halle am Samstag um 12 Uhr die Rede von Merz verfolgen. Der CDU-Chef kommt zwar als Repräsentant einer dauerkriselnden Bundesregierung nach München, aber einen gewissen Machtanspruch darf man ihm schon noch unterstellen.

Söder warnt die Freien Wähler: „Sie stehen unter Beobachtung“

Söders Rede wurde von einem kleinen Filmchen eingeleitet, das die Ausschreitungen in Frankreich, den Wahlerfolg der Linken in Berlin sowie jenen der AfD in Sachsen-Anhalt oder Meldungen über ein „Albtraum“-Bündnis von Trump, Putin und Xi mit idyllischen Bildern aus Bayern gegenschneidet. Hier heile Welt, dort die extremistische Gefahr, lautet die Botschaft. „Die blaue Welle rollt, die rote Front kommt“, sagt der CSU-Vorsitzende. „Es gibt kein Schönreden, es geht um die Existenz der Volksparteien.“

SPD und Grüne kritisiert er scharf für deren Gespräche mit der Linken in Berlin. Es handle sich um „eine böse, eine radikale Linke, die tief antisemitisch ist“, erklärt Söder und holt den Brandmauer-Begriff hervor, der auch nach links gelten müsse. „Wer diese Berliner Koalition nicht stoppt, hat keine Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Extremismus“, sagt Söder. Später in seiner Rede wird er in Bezug auf die AfD allerdings sagen: „Der Begriff Brandmauer ist abgebrannt.“ Und zwar, wenn er so verstanden werde, dass man nicht über die AfD rede, sie erst gar nicht konfrontiere, sich duelliere.

Die CSU positioniert er als Partei der Mitte, als letzte Bastion. Sein Satz aus dem vergangenen Jahr, wonach die Bundesregierung „die letzte Patrone der Demokratie“ sei, gelte mehr denn je. Die AfD wolle die Union zerstören, wer das nicht sehe, sei naiv. „Die AfD saugt die Bürgerlichen auf und spuckt sie hinterher als kleines Anhängsel wieder aus“, sagt Söder. Für die Bundesregierung gelte jetzt „Zusammenreißen, Arbeit machen und Erfolge haben.“ Es sei das einzige Mittel gegen die Radikalen.

Exklusiv Civey-Umfrage : Mehrheit der Unionswähler will AfD-Verbot prüfen lassen Eine Umfrage zeigt, dass selbst die Anhänger von CDU und CSU einem Verbotsverfahren gegenüber aufgeschlossen sind. Auf ihrem Parteitag will die CSU ein solches jedoch formell ablehnen. SZ Plus Von Dominik Fürst ...

Zwei Umfragen attestierten der CSU in dieser Woche weitgehende Stabilität beim Zuspruch der Wählerinnen und Wähler, jedoch auch, dass es für die Koalition mit den Freien Wählern in Bayern knapp werden könnte. Schwarz-Grün hätte den Zahlen zufolge ein deutlich stabileres Fundament. „Manche hoffen jetzt auf neue Koalitionen“, sagt Söder dazu und lobt erst mal seine Zusammenarbeit mit dem Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause von den Grünen; vor allem bei der Olympia-Bewerbung. Aber: „Das heißt nichts für Bayern“, sagt er. Die bayerischen Grünen schwiegen „dröhnend“ zu den Sondierungsgesprächen ihrer Partei mit den Linken in Berlin. „Links ist immer der falsche Weg, und ich will keine Linken in der bayerischen Staatsregierung haben“, sagt Söder und bekommt dafür vehementen Applaus der Delegierten. Da sendet die CSU ein wenig dezentes Signal an die bayerische Opposition.

Aber auch seinen Koalitionspartner watscht der Ministerpräsident ab. Die Freien Wähler hätten den Umfragen zufolge (neun bis zehn Prozent) keinen Anlass zu jubeln. „Das ist kein grelles, sondern eher ein ziemlich blasses Orange“, sagt Söder. Die Strategie, in München mitzuregieren, aber draußen auf dem Land auf die Regierung zu schimpfen, sei eben keine gute. „Schnurren im Kabinett, aber Bellen im Bierzelt“, nennt Söder es. Es sind bemerkenswert deutliche Worte an die Partei von Hubert Aiwanger, Söders Stellvertreter. Eine Fortsetzung der Koalition sei zwar denkbar, sagt Söder. „Aber nicht um jeden Preis.“ Die Freien Wähler „stehen unter Beobachtung“.

„Auch ich bin dankbar für Kritik“, sagt Söder. Keiner sei unfehlbar

Natürlich funktioniert keine Söder-Rede ohne Lobeshymnen auf Bayern. Seiner Hightech-Strategie seit 2018 widmet er breiten Raum, „Franz Josef Strauß wäre stolz auf uns“. Ländlicher Raum, Blasmusik, die Feuerwehren, alles zusammen sieht Söder dann im Motto „Hightech und Heimat“ aufgehen. Wobei er für den Slogan Alternativen dabei hat, etwa „Gigabyte und Gebirgsschützen“.

Aber da ist auch, nicht gerade klassisch für Söder, ein Hauch von Selbstkritik. Er kommt kurz auf die Schlappen seiner CSU bei den Kommunalwahlen zu sprechen und die darauffolgende innerparteiliche Kritik, vor allem an seinem Stil, an all der früheren Spaßpolitik rund ums Essen. „Auch ich bin dankbar für Kritik“, sagt Söder. Keiner sei unfehlbar. Am Ende ist der Applaus für den CSU-Chef ordentlich. Aber auch nicht frenetisch. Man könnte meinen, bei der Aigner-Passage haben die Leute noch lauter geklatscht.