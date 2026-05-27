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ErlangenDer Oberbürgermeister, die Playlist und der „Skandal im Sperrbezirk“

Lesezeit: 2 Min.

Erst seit wenigen Wochen ist Jörg Volleth (CSU) Oberbürgermeister von Erlangen - und steckt schon mitten in einer Krise.
Erst seit wenigen Wochen ist Jörg Volleth (CSU) Oberbürgermeister von Erlangen - und steckt schon mitten in einer Krise. Foto: Wolfgang Zink/Imago

Rathauschef Jörg Volleth (CSU) bezeichnet sich als freiheitsliebend, lässt aber ausgerechnet für Erlangens Mega-Fest Bergkirchweih einige Partyklassiker auf den Index setzen.

Von Olaf Przybilla

Seit dem 1. Mai ist Jörg Volleth Oberbürgermeister von Erlangen,  gewiss ein Traum. Zwar ist Erlangen für Politiker mit CSU-Parteibuch kein grundsätzlich unerreichbares Terrain, Siemens prägt die Stadt, bürgerliches Publikum gibt es hinreichend. Noch prägender freilich ist die Uni, eine der größten in Deutschland, in einer der kleinsten Großstädte der Republik. Keine klassische CSU-Klientel, umso großartiger muss es sich für Volleth angefühlt haben, einen SPD-Rathauschef abzulösen. Seine ersten Wochen als Oberbürgermeister freilich dürfte sich der CSU-Mann anders vorgestellt haben, ganz anders.

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