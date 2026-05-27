Seit dem 1. Mai ist Jörg Volleth Oberbürgermeister von Erlangen, gewiss ein Traum. Zwar ist Erlangen für Politiker mit CSU-Parteibuch kein grundsätzlich unerreichbares Terrain, Siemens prägt die Stadt, bürgerliches Publikum gibt es hinreichend. Noch prägender freilich ist die Uni, eine der größten in Deutschland, in einer der kleinsten Großstädte der Republik. Keine klassische CSU-Klientel, umso großartiger muss es sich für Volleth angefühlt haben, einen SPD-Rathauschef abzulösen. Seine ersten Wochen als Oberbürgermeister freilich dürfte sich der CSU-Mann anders vorgestellt haben, ganz anders.