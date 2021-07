Von Roman Deininger und Andreas Glas

Wenn Markus Söder jetzt den Blick heben würde im Kaisersaal der Münchner Residenz, dann sähe er nur Stuck und Gold und prächtige Fresken. Der Bayernbund feiert sein Hundertjähriges, ein Heimatverein, der seine monarchistischen Wurzeln gekappt hat, zumindest die meisten. Eine Blaskapelle spielt auf, im Publikum wippen die Gamsbärte. Er halte sich "sehr kurz", sagt ein Filzjackenträger auf der Bühne. Was ein bisschen lustig ist, weil er gerade 38 Gäste begrüßt hat, alle namentlich. Herzliches Grüß Gott, große Ehre, minutenlang. Dann, endlich, Auftritt Söder. "So schön die preußischen Bauten in Berlin sind", sagt der Ministerpräsident. "Aber die bayerische Schönheit": unschlagbar.