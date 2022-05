Am Ende einer katastrophalen Woche präsentiert CSU-Chef Markus Söder seinen neuen Generalsekretär. Martin Huber kommt aus der Mitte der Landtagsfraktion. Warum hat er ihn nicht gleich genommen?

Von Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel

Es gibt da dieses Foto von Markus Söder und Martin Huber auf der Treppe, in der CSU-Parteizentrale im Münchner Norden. Es kursiert auf den Handys der Journalisten, die am Freitagvormittag in diesem kühl-grauen Bau darauf warten, dass Söder seinen neuen Generalsekretär präsentiert. Mit dem Foto ist dann auch das Rätsel gelöst, das zwei Tage lang das politische München beschäftigt hat: Wer wird nach dem Rücktritt von Stephan Mayer neuer CSU-Generalsekretär?