12. Oktober 2018, 11:56 Uhr CSU Von Träumen und Albträumen

Markus Söder, der Mann aus Franken, wollte immer bayerischer Ministerpräsident werden. Jetzt muss die CSU bei der Landtagswahl wohl eine historische Niederlage einstecken. Eine Chronologie seiner Karriere.

Von Birgit Kruse

Zuletzt lief es für die CSU nicht besonders gut: Der Unionsstreit in Berlin um die Flüchtlingspolitik vor der Sommerpause hat nicht nur lange den Wahlkampf dominiert, sondern sicher auch Vertrauen bei den Wählern gekostet. Und auch das Verhältnis zwischen dem Ministerpräsidenten Markus Söder und dem Parteichef Horst Seehofer ist nicht das beste - allen Beteuerungen der beiden. In den letzten Umfragen kam die CSU auf gerade mal 33 Prozent der Wählerstimmen. Ein historischer Tiefpunkt für die Partei.

Seit der Wahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten im März diesen Jahres ist viel passiert in der CSU: der heftige Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik oder das angespannte Verhältnis zwischen Söder und dem Parteichef Horst Seehofer etwa. Es hat gedauert, bis Söder etwas Schwung in den Landtagswahlkampf gebracht hat. Bei den Wählern hat die Partei indes an Zustimmung verloren. Die letzten Umfragen waren desaströs. Ohne Koalitionspartner wird die CSU im Freistaat nicht mehr regieren können. Eine Zäsur für die Partei, die ihr Selbstbewusstsein und ihren Alleinstellungsanspruch immer aus der absoluten Mehrheit in Bayern gezogen hat.

Markus Söder war angetreten, diese politische Erbe für seine Partei hoch zu halten. Als er vor 25 Jahren der Jungen Union beigetreten ist, war noch Franz Josef Strauß Ministerpräsident. Bei der Wahl 1982 holte die Partei 58,3 Prozent der Stimmen.

Umsetzung: Benedict Witzenberger