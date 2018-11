18. November 2018, 15:35 Uhr CSU-Landtagsfraktion Marcel Huber zieht Kandidatur zurück

Aus Oberbayern bewerben sich nun zwei Frauen um das Amt des stellvertretenden CSU-Fraktionschefs. Auch bei den weiteren Posten scheint es eine Lösung zu geben.

Von Wolfgang Wittl

In der CSU-Landtagsfraktion zeichnet sich eine Lösung beim Kampf um die Vorstandsposten ab. Der frühere Umweltminister und Staatskanzleichef Marcel Huber zieht seine Kandidatur als stellvertretender Fraktionschef offenbar zurück. Aus Oberbayern bewerben sich nun zwei Frauen um dieses Amt: Tanja Schorer-Dremel aus Eichstätt und Ute Eiling-Hütig aus Starnberg.

Die weiteren Stellvertreterposten sollen an zwei Franken gehen, an Ex-Justizminister Winfried Bausback sowie an den bisherigen Fraktionsvize Alexander König. Der frühere Baustaatssekretär Josef Zellmeier aus Niederbayern soll den Vorsitz im Haushaltsausschuss bekommen.

Die Fraktion hatte die Wahlen verschoben, da sich unter den Bewerbern keine Frau befand. Der bei den Abgeordneten beliebte Huber hat den Weg nun freigemacht, abgestimmt wird an diesem Montag. Mit den bereits gewählten Thomas Kreuzer (Fraktionschef, Schwaben) und Tobias Reiß (parlamentarischer Geschäftsführer, Oberpfalz) ist der für die CSU wichtige Regionalproporz gewahrt.