Von Andreas Glas

Fraktionschef, das wäre doch was für ihn. Oder? "Ich beteilige mich nicht an Spekulationen", sagt Klaus Holetschek. Es gehe jetzt darum, die Menschen zu überzeugen, mit Inhalten. "Alles andere wird nach der Wahl entschieden." Was soll Holetschek auch sagen? Selbst wenn er auf den Fraktionsvorsitz schielen sollte: Wer seinen Kopf zuerst rausstreckt, wird rasiert, alte Regel der Politik. Holetschek schweigt also zur Frage, wer nach der Landtagswahl im Oktober 2023 an die Spitze der CSU-Landtagsfraktion rücken könnte. Seine Kolleginnen und Kollegen? Haben längst angefangen zu spekulieren.