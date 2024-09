Ministerpräsident Markus Söder verzichtet „ohne Zähneknirschen“ auf eine Kanzlerkandidatur. Und was sagt seine Partei dazu? Eine Umfrage an der Basis.

Von Olaf Przybilla, Christian Sebald, Nina von Hardenberg

Ein bisschen Wehmut ist in der CSU zu spüren angesichts der Nachricht, dass ihr Parteichef nun doch nicht in das Rennen um die Kanzlerkandidatur geht. Söder hatte sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag offiziell hinter Merz als Kanzlerkandidat der Union gestellt. Er unterstütze Merz „ohne jedes Zähneknirschen“, betonte Söder dabei. „Er hat meine volle Rückendeckung.“ Aus der CSU hört man dazu vielfaches Bedauern. Und trotzdem sind viele froh über die Entscheidung. Eine SZ-Umfrage an der Basis.