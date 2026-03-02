Natürlich hat die Sache mit den Rollatoren-Rentnern so richtig eingeschlagen. War ja auch rotzfrech, was sich die Junge Union im unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld fürs Wahlplakat ausdachte: Aus den Kreisräten wurden da „Greisräte“, auf dem Foto fünf Seniorinnen und Senioren mit Gehhilfen. Und darunter der Wahlaufruf für die JU: „Der Kreistag muss jünger werden!“ In der CSU in der Region empörten sich viele über die Kampagne des Nachwuchses, „Provokation ohne Inhalt“, sagte ein Bürgermeister. Und in ganz Bayern war das Plakat prompt Gesprächsstoff.