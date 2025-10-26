80 Jahre CSU„Saufen wir was miteinander“

Es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man alt wird, wenn die Jubiläen in immer kürzeren Abständen aufeinanderfolgen. Vor fünf Jahren erst feierte die CSU ihren 75. Geburtstag , damals allerdings mit luftigem Corona-Abstand zwischen den Parteifreunden, was manch einer als in jeder Hinsicht erleichternd empfunden haben mag. Beim 80. Geburtstag am Samstag hingegen herrschte großer Andrang in der Hanns-Seidel-Stiftung. Auch die Zahl der parkenden Schwerstlimousinen war beträchtlich, was nach außen hin signalisiert, dass in der CSU immer noch die Großkopferten der Politik beheimatet sind.

Die Forschung ist sich uneins, wann das Greisenalter beginnt. Schon mit 65 Jahren oder doch erst jenseits der Achtzig? Egal, gemäß ihrer Selbsteinschätzung befindet sich die Partei ohnehin im Zenit der ewigen Jugend, das wurde in der Feierstunde mehr als deutlich. Eine einzige Erfolgsgeschichte, seit im Sommer 1945 „Ochsensepp“ Josef Müller und der US-Offizier Clark Dale auf der Dachterrasse des Hotels Paradiso in Capri die Idee zur Gründung einer christlichen Volkspartei entwickelten. Auf der Videoleinwand wurde den Gästen die grandiose Vita des Jubilars vor Augen geführt: Strauß, Strauß, Strauß, Goppel, Stoiber, ein bisschen Seehofer und Waigel – und am Ende, leibhaftig, der aktuelle Chef Markus Söder.

Er sang in seiner Festrede die Jubel-Arie weiter: Denke man in der Welt an Bayern, dann denke man immer an die CSU. Inzwischen denkt man allerdings auch daran, dass es für die Partei nicht mehr ganz so toll läuft. Unter Söder haben sich die Christsozialen in den Wahlen bei 40 minus X festgefahren. Wobei man ihm zugutehalten muss, dass die einstige Volkspartei SPD in Bayern nur noch unter dem Elektronenmikroskop zu erkennen ist. Insofern ist es durchaus ein Erfolg, dass es die CSU überhaupt noch in sichtbarer Größe gibt.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Söder indes steht längst nicht mehr als der Überflieger da wie noch im Jahr 2017, als er auch mithilfe der Jungen Union seinen Vorgänger Horst Seehofer aus dem Amt drängte. Ausgerechnet die JU wagte zuletzt seine Majestät Söder in der Rentenfrage mit abweichenden Meinungen zu behelligen. Das ist wohl auch der Grund, warum Söder in seiner Rede dem Thema Mütterrente einigen Raum gab und eine Ansage machte: Soziale Verantwortung dürfe man nicht nur auf dem Papier buchstabieren, sondern sie müsse auch gelebt werden – deswegen sei die CSU für die Mütterrente und werde sie in Deutschland durchsetzen.

Den stärksten Applaus erhielt Söder freilich am Ende seiner Rede, als er sich mit der AfD auseinandersetzte. Deren Aufstieg konnte Söder selbst mit einem betont konservativen Kurs bisher nicht aufhalten. In Umfragen lag die in Teilen rechtsextreme Partei zuletzt bei 19 Prozent in Bayern. „Es ist die größte Bedrohung im Inneren, die wir je hatten“, sagte Söder über das Erstarken der AfD und kündigte an, dass man sich mit der Partei „anders als bisher“ auseinandersetzen werde.

Was er damit genau meinte, ließ er offen, doch die Grenzziehung fiel unmissverständlich aus: Die AfD habe einen anderen „sittlich-moralischen“ Kern als die CSU, schärfte er den Festgästen ein. Sie strebe eine autoritäre Gesellschaft an. Eine Kooperation mit ihr „wäre der Verrat an unseren Grundwerten. Und deswegen werden wir nicht mit der AfD kooperieren, sondern wir werden sie stellen und bekämpfen“. Das sind Sätze, an denen der Parteichef sich beim nächsten Jubiläum in vermutlich fünf Jahren messen lassen muss. Falls er dann noch in der ersten Reihe sitzt.

Söder hielt am Samstag eine seiner besseren Reden, wenngleich sie vom Unterhaltungswert nicht ganz mit der von Edmund Stoiber mithalten konnte. Der echte Stoiber hatte zwar abgesagt, dafür aber ließ sein Alter Ego Wolfgang Krebs in Stoiber'scher Manier die Geschichte der Partei Revue passieren. Dem Kabarettisten blieb es auch vorbehalten, das Funktionsprinzip einer Volkspartei wie der CSU in einem einzigen Satz zu formulieren: „Heute ist der Tag zu sagen, du bist zwar ein riesen Rindviech, aber jetzt saufen wir noch was miteinander.“