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Neue UmfragezahlenWird Schwarz-Grün in Bayern wieder zur Option?

Lesezeit: 3 Min.

„Ich will doch nicht am Spielfeldrand in Schönheit sterben“, sagt Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen.
„Ich will doch nicht am Spielfeldrand in Schönheit sterben“, sagt Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen.
Foto: Lukas Barth/dpa

Jüngsten Umfragen zufolge wackelt die Mehrheit von CSU und Freien Wählern im Freistaat. Plötzlich sind die Grünen zurück im Poker um die künftige Regierung.

Von Dominik Fürst und Andreas Glas

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Wenn es nach Katharina Schulze ginge, könnte es vermutlich direkt morgen losgehen mit Schwarz-Grün in Bayern. „Selbstverständlich sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, angesprochen auf die jüngsten Umfragezahlen. Die Staatsregierung brauche dringend frischen Wind. „Ich will doch nicht am Spielfeldrand in Schönheit sterben.“

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