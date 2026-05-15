Drei Tage nach der bayerischen Stichwahl in den Kommunen schaltet sich die Spitze der CSU im Landkreis Traunstein zu einer abendlichen Besprechung zusammen. In der halbstündigen Videokonferenz wird die künftige Strategie der CSU-Fraktion im Kreistag festgezurrt. Eines der Ziele lautet, wenig überraschend: „In 6 Jahren den Landratsposten zurückholen.“ Das geht aus einem internen Sitzungsprotokoll vom 25. März hervor, das der SZ vorliegt.