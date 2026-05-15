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Folge der Kommunalwahl„‚Sturmbetonte‘ Taktik“ – CSU-Protokoll zeigt aggressiven Kurs gegen Freie Wähler

Lesezeit: 4 Min.

Sich über den Tisch zu ziehen, gehört praktisch traditionell zum politischen Geschäft, vor allem in Bayern. Gut ist das derzeit bei den Koalitionären CSU und Freie Wähler zu beobachten.
Sich über den Tisch zu ziehen, gehört praktisch traditionell zum politischen Geschäft, vor allem in Bayern. Gut ist das derzeit bei den Koalitionären CSU und Freie Wähler zu beobachten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit der verlustreichen Kommunalwahl sucht die CSU nach einem neuen Umgang mit dem Koalitionspartner. Ein internes Papier aus dem Kreis Traunstein nimmt den dortigen FW-Landrat ins Visier. In martialischen Worten.

Von Thomas Balbierer und Matthias Köpf

Drei Tage nach der bayerischen Stichwahl in den Kommunen schaltet sich die Spitze der CSU im Landkreis Traunstein zu einer abendlichen Besprechung zusammen. In der halbstündigen Videokonferenz wird die künftige Strategie der CSU-Fraktion im Kreistag festgezurrt. Eines der Ziele lautet, wenig überraschend: „In 6 Jahren den Landratsposten zurückholen.“ Das geht aus einem internen Sitzungsprotokoll vom 25. März hervor, das der SZ vorliegt.

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