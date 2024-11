Die CSU und ihre guten Freunde in Ungarn

Von Roman Deininger, Milán Dóka

Gelegentlich lädt die Hanns-Seidel-Stiftung in Budapest zu einer Veranstaltung ein, die sich bei den ungarischen Partnern der CSU-nahen Stiftung großer Beliebtheit erfreut. Beim „Bayern-Abend“ in einem Restaurant gibt es Brezen, Weißbier und die Möglichkeit zum informellen Austausch. Wer in jüngster Zeit mal einen dieser Abende besucht hat, weiß, dass unter den Gästen weiterhin auch zahlreiche Vertreter von Fidesz-nahen Institutionen sind.