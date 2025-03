Von Roman Deininger und Johann Osel

Ergriffen wirkt Günther Felßner am Dienstagnachmittag im Innenhof des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in München. Er hat etwas zu verkünden, kurzfristige Einladung zum Statement: Für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers, für das CSU-Chef Markus Söder den BBV-Präsidenten vorgesehen und ihn so auch in die Koalitionsverhandlungen geschickt hat, stehe er nicht länger zur Verfügung.