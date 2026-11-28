Die Sache mit dem Plastikdeckel bleibt ein Problem für Markus Söder . Nicht zum ersten Mal bedauert der CSU -Chef öffentlich, dass sich seit Juli 2024 die Deckel von Plastikflaschen in Europa nicht mehr komplett abschrauben lassen, sondern durch einen schmalen Plastikstrang mit dem Behälter verbunden bleiben. Es regt ihn offenbar unheimlich auf. Es sei „schon ernst mit der Flasche“, sagt Söder auf dem Europa-Forum der CSU am Samstag in München. „Weil das ja jeden nervt.“ Aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten stünden solche Kleinigkeiten aus Brüssel dem höheren Ziel entgegen: „Wir müssen es auch schaffen, dass die normalen Leute Europa gut finden.“

Europa gut finden: Das tun sie bei der CSU nach eigenem Bekunden schon alle. Die Partei hat sich in der Münchner Freiheitshalle zusammengefunden, um diesem Befund den entsprechenden Rahmen zu geben. Und um Vorwürfe inhaltlicher Blässe im Bereich der Außenpolitik zu entkräften, die aus den eigenen Reihen gekommen waren. Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit kommen die Christsozialen deshalb zusammen, um über die großen Themen der Zeit zu sprechen: Europa, Freiheit, Demokratie.

Diesmal darf auch Manfred Weber mitspielen. War der Brüsseler Spitzenpolitiker beim außenpolitischen Kongress der Partei Anfang des Monats noch nicht einmal geladen, darf er diesmal einen „Impuls“ geben, den er für eine europapolitische Grundsatzrede nutzt. Der EVP-Chef und stellvertretende CSU-Vorsitzende war es schließlich, der in seinem berüchtigten Pfingstbrief den Vorwurf erhoben hatte, es fehle der CSU an inhaltlicher und programmatischer Tiefe. Seither steht er in seiner Partei etwas im Abseits, seine Beziehung zu Söder gilt als angespannt, um es vorsichtig zu formulieren.

Weber positioniert sich gegen den Plastikdeckel-Populismus

Er wolle gerne ein paar Thesen formulieren, sagt Weber zu Beginn seiner Rede, und dass er sich freue, hier mit der „Europapartei“ diskutieren zu dürfen. Von der wünscht er sich aber auch etwas: „Gönnt bitte Europa Erfolge.“ Es ist Webers erste These, und er positioniert sich damit gleich mal subtil gegen den manchmal aufblitzenden Plastikdeckel-Populismus in der CSU. Seine Botschaft: Ohne Europa ginge es auch Bayern schlechter. „Der Wohlstand, den wir in Bayern haben, wäre ohne die europäische Integration nicht denkbar“, sagt Weber.

Europa-Forum der CSU in der Münchner Freiheitshalle. Foto: Dominik Fürst

Es ist ihm ein Anliegen, hier für die Europäische Union und ihre Erfolge zu werben, wo doch oft so negativ über die Brüsseler Behörde gesprochen werde. Die EU habe sich zum Beispiel in der Asylpolitik zusammengerauft, mit der Folge, dass nun auch in Bayern Asylbewerberheime schließen würden. Oder der Corona-Impfstoff von Biontech: ohne europäische Fördergelder undenkbar, sagt Weber. „Wir müssen Europa in der Kommunikation mit den Bürgern Erfolge gönnen.“

Anfang September hatte die bayerische Staatsregierung einen „Europa-Plan“ vorgelegt und gefordert, dass die europäische Verwaltung „auf Diät gesetzt“ wird. Wie als Antwort darauf formuliert Weber nun seine nächste These: „Denkt bitte die EU nicht egoistisch und auch nicht übertrieben populistisch.“ Der EU-Haushalt sei gerade 2,3-mal so groß wie der des Freistaats Bayern. Er wünsche sich, dass mit Zahlen keine Ängste erzeugt werden, sagt Weber. „Europa ist nicht schuld an der Wachstumsschwäche Deutschlands.“ Fairness sei geboten.

Und was nun also den Plastikdeckel angehe: „Liebe Freunde, einen Witz darf man zwischendurch über Europa machen. Aber das darf nicht dabei bleiben.“ Söder wird in seiner Grundsatzrede im Anschluss auf diesen und andere Punkte in Webers Rede direkt reagieren. Selbst subtile Kritik lässt der CSU-Chef schließlich ungern einfach so stehen.

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Weber fordert dann noch eine größere mediale Aufmerksamkeit für die EU. ARD und ZDF etwa hätten 500 Journalisten im Berliner Hauptstadtstudio im Einsatz, aber nur 50 in Brüssel. Da stimme die Relation nicht. Schließlich erinnert er seine Partei an ihre Ursprünge, den „Ochsensepp“ Josef Müller, einen der CSU-Gründer, der das Europäische von Anfang an in der DNA der Partei verankert habe, und an Franz Josef Strauß, der sogar von einem europäischen Bundesstaat geträumt habe. „Lasst uns bitte gerne Europäer sein“, fordert Weber zum Ende seiner Ansprache.

„Was sollen wir denn anderes sein als überzeugte Europäer?“, fragt Söder

Danach tritt Söder ans Rednerpult und dankt „Manfred“ für sein „beeindruckendes Plädoyer für Europa“. Es kommt nicht zum Disput, aber die kleinen, feinen Meinungsverschiedenheiten treten schon zutage. „Was sollen wir denn anderes sein als überzeugte Europäer?“, fragt Söder. „Natürlich sind wir pro Europa. Etwas anderes wäre gegen die eigene Vernunft, gegen die eigene Identität.“

Doch es könnte die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger schon erhöhen, wäre die EU „nach innen etwas weniger bürokratisch“, findet Söder. Der europäische Binnenmarkt sei natürlich für Bayern essenziell, gesteht er ein. Aber es gäbe halt auch ein paar Dinge zu bemängeln, nicht nur den Plastikdeckel. Er hätte zum Beispiel ganz gerne die Möglichkeit, mit bayerischem Geld bayerische Unternehmen zu fördern, sagt Söder. Fördergelder flössen aber in viel zu starkem Ausmaß in schwächere Länder wie Tschechien – mit der Folge, dass wiederum Regionen wie Oberfranken oder die Oberpfalz geschwächt würden.

Er erkenne an, dass die Europäische Volkspartei viel gegen Bürokratie zu bewegen versucht habe, sagt Söder. Aber: „Die Nagelfeile könnte an einigen Stellen durch die Heckenschere ergänzt werden.“ In Brüssel würden die Verordnungen immer noch zunehmen, „wir in Bayern bauen Verordnungen eher ab“, so der Parteichef. Im Übrigen müsse gelten, dass Kritik an Europa nicht gleich eine grundsätzliche Ablehnung bedeute. Da werde viel zu oft mit der Schwarz-weiß-Schablone argumentiert.

„Lassen wir zu, dass Europa seine Kraft konzentriert auf die internationale Herausforderung“, sagt Söder, um dann wieder zuzuspitzen: „Aber welcher Baum wohin kommt, das können wir schon selber entscheiden.“

War das jetzt schon „übertrieben populistisch“, wie Weber zuvor beklagt hat? Sei's drum. Die CSU ist um einen versöhnlichen Charakter der Veranstaltung bemüht, Söder beendet seine Rede mit folgender Synthese: „Man kann ein hervorragender Europäer sein, und gleichzeitig ein überzeugter Bayer.“ Für die CSU ist es ein schmaler Grat, aber einstweilen scheint sie ihn zu bewältigen.