Der CSU-Bundestagsabgeordnete weist die Kritik an seinem Besuch beim republikanischen US-Gouverneur in Florida zurück: "Ich teile die Analysen von DeSantis."

Von Sebastian Beck

Ein so großes Aufsehen ist der CSU mit einer Mini-Delegation schon lange nicht mehr zuteil geworden. Vergangene Woche besuchten die Bundestagsabgeordneten Andreas Scheuer, Dorothee Bär und Florian Hahn den US-Bundesstaat Florida, wo sie mit Gouverneur Ron DeSantis zu einem einstündigen Gespräch zusammentrafen. Danach twitterte Scheuer ein Foto, auf dem DeSantis einen transatlantischen Masskrug mit bayerischer und US-amerikanischer Flagge als Gastgeschenk in den Händen hält und so freundlich lächelt, als sei er gerade für 25 Jahre Mitgliedschaft im CSU-Ortsverband Passau geehrt worden. "Ich teile die Analysen von DeSantis. Das mag einige schockieren. Aber dazu stehe ich", sagte Scheuer dem Nachrichtenportal t-online. "Die Menschen, die ich treffe, haben ganz andere Sorgen als Klimahysterie oder Genderfragen."