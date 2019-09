Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber stößt mit seinem Plädoyer für ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene auf erheblichen Widerstand in seiner Partei. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Mittwoch, diese Frage stelle sich jetzt nicht. Es gebe in der CSU eine "Grundskepsis, was die Grünen angeht". Die Regierungsbildung in Bremen habe gezeigt, dass die Grünen nach links abbögen, wenn sie zugleich die Wahl für ein Bündnis mit der Union hätten. Webers Vorstoß sei mit der Parteispitze nicht abgestimmt gewesen, sagte Blume. Auch andere CSU-Politiker kritisieren Webers Werben zum jetzigen Zeitpunkt, da man sich mit der SPD auf ein Klimaschutzpaket verständigt habe, als "wenig sinnvoll". Weber hatte Schwarz-Grün als "Zukunftsmodell für Deutschland" bezeichnet - anders als die große Koalition. Nur so könnten die gesellschaftlichen Konflikte in Deutschland befriedet werden.