Von Roman Deininger, Andreas Glas, Johann Osel und Klaus Ott

Wer Stephan Mayer in dessen letzten Tagen als CSU-Generalsekretär noch persönlich getroffen hat, der erlebte einen Mann unter Anspannung, wurde aber auch nicht so recht schlau aus ihm. Am Montag, am Tag vor dem großen Knall, ist Mayer fast schon auf dem Weg nach Köln, zur gemeinsamen Präsidiumsklausur von CDU und CSU. Doch zuvor ist ein kurzer "Pressehintergrund" angesetzt in der CSU-Parteizentrale im Münchner Norden, bei Kaffee und den in der bayerischen Politik obligatorischen Butterbrezen: eine Nachlese zum CSU-Parteitag vom Wochenende, dem ersten unter Mayers Regie als Generalsekretär. Nicht wörtlich zu zitieren sind solche Hintergrundgespräche, aber ein Eindruck entsteht.